تسريب المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج جالكسي زد فليب 4

تم تسريب مواصفات هاتف سامسونج جالكسي زد فليب 4 للتو على موقع تويتر، هذه المعلومات تأتي إلينا من المُسرب الشهير Yogesh Brar، مباشرةً بعدما تم تسريب مواصفات هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 من قِبل Ice Universe والذي ادّعي أنها معلومات صحيحة بنسبة 100%.

تسريب مواصفات هاتف سامسونج جالكسي زد فليب 4 قبل الإطلاق



Brar لم يؤكد على أن هذه المعلومات دقيقة بنسبة 100%، ولكنه شارك العديد من مواصفات الهاتف على موقع العصفور الأزرق. ومن الواضح أن سامسونج سوف تستخدم نفس المعالج الذي ستستخدمه مع هاتف جالكسي زد فولد 4، كوالكم سناب دراجون 8+ الجيل الأول – Snapdragon 8+ Gen1 SoC.

المعالج الجديد كلياً من شركة كوالكم يقدم نتائج أفضل على صعيد مستوى الأداء واستهلاك الطاقة والتبديد الحراري مقارنة بمعالج الجيل الأول Snapdragon 8 Gen1 SoC.

يبلغ قياس الشاشة 6.7 بوصة وهي ستكون عبارة عن لوحة عرض Super AMOLED دقتها +FHD بمعدل تحديث 120Hz، في حين أن الشاشة الثانوية على ظهر الهاتف يبلغ قياسها 2.1 بوصة وهي شاشة مسطحة Super AMOLED بمعدل تحديث 60Hz.

سيتم تجهيز الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (رامات) بسعة 8 جيجابايت، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128/256 جيجابايت. وسيعمل الهاتف بواجهة One UI 4.0 المستندة على نظام أندرويد 12.

سعة البطارية أكبر من الجيل السابق

على ما يبدو أن هاتف جالكسي زد فليب 4 سيستمد طاقته من بطارية سعتها 3700 مللي أمبير في الساعة بدلاً من سعة 3300 مللي أمبير في الساعة التي جاء بها هاتف جالكسي زد فليب 3 العام الماضي.

الخبر الغير سار الوحيد هو أن البطارية ستظل تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات فقط، بينما سيدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 10 وات. والأسوأ من ذلك أنك ستكون مُضطراً على شراء الشاحن بشكل منفصل نظراً لأن الهاتف لن يأتي بشاحن مُرفق في العلبة، تماماً مثلما رأينا على هواتف الجيل الحالي.

على ظهر الهاتف توجد كاميرتان رئيسيتان، الأولى عبارة عن مستشعر أساسي بدقة 12 ميجابكسل مصحوبة بعدسة ثانية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وفي الأمام كاميرا واحدة سيلفي بدقة 10 ميجابكسل للصور الشخصية.

هذه هي جميع المعلومات التي شاركنا إياها Yogesh للتو. من المحتمل أن يصل كل من جالكسي زد فليب 4 وجالكسي زد فولد 4 في وقت لاحق من العام الجاري وتحديداً خلال شهر أغسطس.