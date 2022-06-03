هيفاء وهبي تهنئ جوني ديب بعد براءته

عبّرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن سعادتها بحكم البراءة الذي ناله الفنان العالمي جوني ديب، في قضية التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة الفنانة آمبر هيرد.

وعمدت هيفاء وهبي إلى نشر مقطع فيديو على قصتها في إنستغرام، ظهرت فيه رفقة جوني ديب وعلّقت عليه بالقول تهانينا يا صديقي.

وكان جوني ديب قد نال البراءة من المحكمة في قضية التشهير الشهيرة التي رفعها ضد آمبر هيرد، بعد اتهامه بضربها وتعنيفها خلال فترة زواجهما.

يُذكر أنّ عدداً كبيراً من الفنانين العرب قاموا بتهنئة جوني ديب على فوزه أمثال تيم حسن، ياسر جلال، محمد هنيدي، وغيرهم.

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