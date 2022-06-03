جزائري يعيش مع سكين في ظهره لمدة 26 عاماً

لم يكن الشاب الجزائري فارس، يعلم أنّ الآلام التي عانى منها لمدة 26 عاماً، كانت بسبب بقايا سكين موجودة أسفل ظهره.

وقال الشاب الذي يعيش في ولاية سطيف، إنّه تعرض لطعنة في ظهره قبل 26 عاماً، ليعاني بعدها من آلام أسفل الظهر فشلت المسكنات والأدوية في إيقافها.

وأشار فارس إلى أنّ زيادة حدّة الآلام جعله يبحث عن أطباء جدد، إلى أن اهتدى إلى طبيب في مدينة “سطيف” قام بإجراء تصوير شعاعي لظهره ليصدم بوجود بقايا السكين.

وأبدى الطبيب دهشته وطلب من فارس إجراء صورة أخرى عند طبيب آخر للتأكد من الحالة، لتظهر نتيجة الصورة الثانية مطابقة للأولى.

وحاول بعدها فارس إجراء عمل جراحي لإزالة السكين من ظهره، إلّا أنّ الأطباء والمستشفيات رفضوا الأمر لقرب السكين من النخاع الشوكي، باستثناء طبيب واحد وعده بإجراء العملية بعد إجراء عدد من الفحوصات الطبية.

يُذكر أنّ فارس لن يكون قادراً على تقديم شكوى تتعلق بخطأ الطبيب الأول، لعدم تذكره اسم الطبيب الذي أجرى له العملية في مستشفى عين ولمان.

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