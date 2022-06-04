منوعات

الصين تطلق مهمة مأهولة جديدة لبناء محطتها الفضائية

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستعد الصين لاستكمال بناء محطتها الفضائية من خلال إطلاق الصاروخ لونغ مارش-2إف حاملا مركبة الفضاء شنتشو-14 من مركز جيواتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في إقيلم قانسو شمال غرب البلاد.

وستحمل مركبة الفضاء على متنها 3 رواد سيبقون في الفضاء لمدة 6 أشهر وذلك لإكمال الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية غير المكتملة.

وسيتم إطلاق مركبة الفضاء في 5 يونيو الجاري في تمام الساعة 10:44 صباحا بتوقيت بكين.

وتعد هذه الرحلة الثالثة من بين 4 رحلات مأهولة، والسابعة من أصل 11 رحلة لاستكمال بناء المحطة المتوقع الانتهاء منها في نهاية العام 2022.

يذكر أن الصين بدأت في بناء محطتها المكونة من 3 وحدات في أبريل 2021، ومن المتوقع أن تطلق الوحدتين المتبقيتين في يوليو وأكتوبر القادمين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك