الصين تطلق مهمة مأهولة جديدة لبناء محطتها الفضائية

تستعد الصين لاستكمال بناء محطتها الفضائية من خلال إطلاق الصاروخ لونغ مارش-2إف حاملا مركبة الفضاء شنتشو-14 من مركز جيواتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في إقيلم قانسو شمال غرب البلاد.

وستحمل مركبة الفضاء على متنها 3 رواد سيبقون في الفضاء لمدة 6 أشهر وذلك لإكمال الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية غير المكتملة.

وسيتم إطلاق مركبة الفضاء في 5 يونيو الجاري في تمام الساعة 10:44 صباحا بتوقيت بكين.

وتعد هذه الرحلة الثالثة من بين 4 رحلات مأهولة، والسابعة من أصل 11 رحلة لاستكمال بناء المحطة المتوقع الانتهاء منها في نهاية العام 2022.

يذكر أن الصين بدأت في بناء محطتها المكونة من 3 وحدات في أبريل 2021، ومن المتوقع أن تطلق الوحدتين المتبقيتين في يوليو وأكتوبر القادمين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية