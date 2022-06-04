غوغل يحتفل بعيد ميلاد محمود عبد العزيز

احتفل محرك غوغل بعيد ميلاد النجم المصري محمود عبد العزيز من خلال تغيير شعار محرك البحث إلى صورة شبيهة بصورة شخصية الشيخ حسني التي لعبها الفنان الكبير في فيلم “الكيت كات”.

ويعد الفنان المولود في 4 يونيو 1946 واحدا من أهم الممثلين في الدراما والسينما المصرية والعربية، حيث قدم خلال مسيرته العديد من الأعمال الرائعة، ونال جوائز عديدة.

وكان محمود عبد العزيز قد فارق الحياة في 12 نوفمبر 2016 عن عمر يناهز 70 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

يذكر أن الفنان الراحل قدم خلال مسيرته مجموعة كبيرة من الأعمال أبرزها: العار، الكيف، البريء، رأفت الهجان، باب الخلق، جبل الحلال، الكيت كات، سيداتي آنساتي، يا عزيزي كلنا لصوص، وغيرها من الأعمال الرائعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية