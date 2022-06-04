تسريبات ايفون 14 – تعرف على المعالج المنتظر وحجم الذاكرة العشوائية!

هواتف ايفون 14 وايفون 14 برو سيتم الإعلان عنها في وقت ما خلال شهر سبتمبر المقبل وإطلاقها في أوقات متفاوتة خلال الربع الأخير من العام الجاري، وهنا بعض المعلومات حول المعالج والذاكرة العشوائية RAM وفقاً لبعض المصادر.

معالج هواتف ايفون 14

في كل عام تطلق ابل سلسلة جديدة من الايفون ومعها معالج جديد، هذا ما اعتدنا عليه لسنوات. لذا سوف تأتي هواتف ايفون 14 برو بمعالج ابل A16 المنتظر أما الإصدارات العادية من ايفون 14 فسيكون الأمر مختلفاً معها.

الإصدارات العادية من هواتف ايفون 14 (التي ليست “برو”) قد لا تحمل معالج ابل A16 المنتظر بل قد تأتي مع معالج A15 وهو نفس المعالج الموجود في هواتف ايفون 13 الحالية.

هذه التسريبات الجديدة مصدرها مؤسسة TrendForce لأبحاث السوق وهي تتفق مع تسريبات سابقة مشابهة.

ذاكرة عشوائية بحجم 6 جيجابايت

بالنسبة للذاكرة العشوائية، فسوف تكون بحجم 6 جيجابايت في جميع الإصدارات مع اختلاف أيضاً بين النسخ العادية وإصدارات برو.

في الإصدارات العادية سوف تكون الذاكرة العشوائية من نوع (LPDDR4X) أما في إصدارات برو فسوف تكون الذاكرة العشوائية من نوع (LPDDR5) الأسرع والأكثر تطوراً.

في السابق كانت ابل تميز إصدارات برو عادةً في الكاميرا وبعض الامور الأخرى، لكن يبدو أن سياسة ابل سوف تتجه للمزيد من التمييز بين الإصدارات العادية وإصدارات برو مع هواتف ايفون 14 لتشمل أموراً جوهرية مثل المعالج وهو مالم نعتده من ابل سابقاً.