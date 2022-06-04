سامسونج جالكسي زد فولد 4 – هذه هي مواصفات الهاتف المحتملة!

من المُقرر أن يتم الإعلان عن هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 في وقت لاحق من هذا العام، تحديداً خلال شهر أغسطس، ومؤخراً ظهرت تفاصيل جديدة حول مواصفات الهاتف.

هذه المعلومات تأتي إلينا من المُسرب الشهير Yogesh Brar على موقع العصفور الأزرق. يدّعي المُسرب أن هذه هي مواصفات الهاتف المرتقب والتي سنتعرف عليها معكم من خلال هذا التقرير.

مواصفات هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 المحتملة

سيتم تجهيز هاتف جالكسي زد فولد 4 بمعالج كوالكم الجديد كلياً Snapdragon 8+ Gen1 SoC، وهو ما يتعارض مع بعض التسريبات السابقة التي أفادت بأن الشركة الكورية سوف تستخدم معالج Snapdragon 8 Gen1 مع الجيل الرابع من هواتفها القابلة للطي، لا يسعنا سوى الانتظار لمعرفة المزيد من التسريبات للتأكيد على هذا الأمر.

على الرغم من عدم دقة هذه المعلومة بالتحديد، إلا أنه، وفقاً للمُسرب، فسوف يحتوي الهاتف على شاشة +QXGA قياس 7.6 بوصة بمعدل تحديث 120Hz، بينما يبلغ حجم شاشة الغطاء 6.2 بوصة وستكون عبارة عن لوحة عرض AMOLED بدقة +HD بمعدل تحديث 120Hz وهو ما يدعو للريبة.

من المؤكد أن سامسونج لن تكتفي بشاشة +HD مع شاشة الغطاء بهاتف جالكسي زد فولد 4، خاصة وأن هاتف جالكسي زد فولد 3 يحتوي على شاشة غطاء دقتها 2268×832 بكسل.

أما شاشات +HD فهي من المفترض أن تأتي بدقة عرض تتراوح بين 1280×720 بكسل إلى 1920×1080 بكسل. الغريب في الأمر أن هناك العديد من التسريبات التي تشير إلى أن قطر عرض الشاشة سيكون أعرض من الهاتف السابق. ومن المحتمل أن تأتي بنسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة، لذا من الغريب تماماً أن تأتي شاشة الغطاء بدقة +HD، ولكن الأقرب للصحة ستكون شاشة +FHD، ربما هو مجرد خطأ كتابي من المُسرب.

بعيداً عن مواصفات الشاشة، يقول المُسرب أن الهاتف سيأتي بذاكرة وصول عشوائي (رامات) بسعة 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

سيستمد الهاتف طاقته من بطارية سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات، ومن المحتمل أن يدعم الهاتف تقنية الشحن اللاسلكي أيضاً.

من المؤكد أن يعمل الهاتف بأحدث إصدار من واجهة One UI المستندة على نظام أندرويد 12. أما بالنسبة لقدرات التصوير الفوتوغرافي، فسيأتي الهاتف بكاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسة أخرى تيليفوتو للتقريب البصري بدقة 12 ميجابكسل.

سيتم تجهيز الهاتف بكاميرا أسفل الشاشة بدقة 16 ميجابكسل من أجل صور السيلفي، وعلى شاشة الغطاء كاميرا بدقة 10 ميجابكسل على هيئة فتحة مثقبة.

على الرغم من أن هذه المواصفات غريبة بعض الشيء وقد لا تكون دقيقة بنسبة 100% ولكنها في نفس الوقت قريبة من المواصفات المحتملة للهاتف. ربما نتمكن من وضع أيدينا على تسريبات أخرى أكثر دقة خلال الأسابيع القليلة القادمة قبل أن يصبح الهاتف بشكل رسمي في أغسطس القادم.