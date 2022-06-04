ساعة الهروب الكبير تطرح للبيع في مزاد علني

أعلنت دار كريستيز في نيويورك عرض ساعة “رولكس” كان يضعها الأسير البريطاني جيرالد إيمسون أثناء أسره في المعسكرات النازية خلال فترة الحرب العالمية الثانية للبيع في مزاد علني يقام في 9 يونيو الجاري.

وقال المسؤولون عن الدار إن الساعة من نوع “رولكس 3525 مونوبلوكو” وكان يضعها الملازم التابع لسلاح الجو البريطاني خلال فترة تواجده في معسكر شتالاج لوفت 3 في سيليزيا البولندية.

وأشار المسؤولون عن الدار إلى أن الملازم اشترى الساعة أثناء تواجده في الأسر عن طريق الصليب الأحمر، قبل أن يدفع ثمنها بعد خروجه من الأسر، وقالوا إن ثمنها حاليا يقدر ب200 ألف دولار، وإن قيمتها الحقيقة لا تقدر بثمن.

واستفاد الأسير البريطاني من الساعة في عملية هروب 250 سجينًا من المعسكر عبر الأنفاق عام 1944، حيث كان يحدد من خلالها الوقت الذي يحتاجه السجناء لاجتياز المسافة بين الحفرة والغابة عبر الأنفاق، قبل أن يكتشف الألمان الخطة في اللحظات الأخيرة، ليتم بعد ذلك إعدام 50 سجينًا من المشاركين فيها، في حين أطلق سراح الباقي ومن بينهم جيرالد إيمسون عام 1945.

يذكر أن جيرالد إيمسون حافظ على هذه الساعة وظل يرتديها طوال حياته.

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