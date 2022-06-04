إنستغرام تطلق ميزة للعثور على الأطفال المفقودين

أعلنت شركة ميتا عن إطلاق تنبيهات AMBER المتخصصة بالمساعدة في العثور على الأطفال المفقودين على منصة إنستغرام في 25 دولة بدءًا من 8 يونيو الجاري.

وتهدف الشركة من هذه الميزة مساعدة السلطات في العثور على الأطفال المختطفين والمفقودين، وقالت إن هذه الميزة ساعدت منذ إطلاقها على فيس بوك عام 2015 رجال الشرطة في العثور على مئات الأطفال.

وأشارت ميتا إلى أن هذه التنبيهات طورت بالتعاون مع عدد كبير من المنظمات كالمركز الوطني للأطفال والمفقودين والمستغلين، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في أمريكا، ومكتب المدعي العام في المكسيك، بالإضافة إلى الشرطة الفيدرالية الأسترالية.

وأكدت الشركة أن التنبيه سيظهر للمستخدم في حال فعل الميزة وكان متواجدا في منطقة البحث، حيث سيظهر له في موجز إنستغرام صورة الطفل، وكافة المعلومات عنه وعن مكان اختفائه، وآخر التطورات في قضيته.

يذكر أن ميتا ستطرح الميزة في 25 دولة هي: أمريكا، الأرجنتين، الإمارات، هولندا، نيوزيلندا، رومانيا، جامايكا، كوريا الجنوبية، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، المكسيك، أوكرانيا، بريطانيا، تايوان، جنوب أفريقيا، الإكوادور، كندا، إيرلندا، غواتيمالا، بلغاريا، بلجيكا، وأستراليا، ماليزيا، واليونان.

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