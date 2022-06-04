القهوة تقي من القصور الكلوي الحاد

أكدت دراسة جديدة قام بها باحثون تابعون لمركز أبحاث جون هوبكنز ميدسن في ولاية ميرلاند، ونشرت في دورية كيدني “إنترناشيونال ريبورتس” دور القهوة في الوقاية من القصور الكلوي الحاد.

وقال الباحثون إن شرب كوب واحد من القهوة يوميًا؛ يقلل خطر الإصابة بالقصور الكلوي مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربونها.

وبرر الباحثون الأمر باحتواء القهوة على عناصر أخرى بالإضافة إلى الكافيين تحسن من الاستخدام الداخلي للأوكسجين داخل الكلى، وتعمل على إدرار البول وإخراج الفضلات من الكلى.

يذكر أن هذه دراسات سابقة أخرى قالت إن شرب كميات قليلة من القهوة يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 15%.

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