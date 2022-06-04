بالفيديو: الانهيارات الطينية تتسبب في حادث مؤسف لقطار الطلقة الصيني

شهدت مقاطعة غويتشو الواقعة جنوب الصين حادثًا مروعًا لقطار الطلقة السريع، حيث اصطدم القطار بانهيار طيني، الأمر الذي أدى إلى مصرع سائق القطار، وإصابة 8 أشخاص آخرين كانوا على متنه.

وقالت السلطات الصينية إن الحادث وقع عندما كان القطار يدخل نفقًا أثناء سيره على طريق منتظم إلى مركز الأعمال الساحلي في غوانغتشو.

وأكدت السلطات الصينية إجلاء 132 شخصًا كانوا على متن القطار، وأشارت إلى أنهم لم يتعرضوا إلى أي أذى.

وفتحت السلطات تحقيقًا في الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث، وقالت إن الانهيارات الطينية ازدادت في المنطقة خلال الفترة الماضية بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار.

يذكر أن الصين تمتلك أكبر شبكة للسكك الحديدية فائقة السرعة في العالم، والتي يصل طولها إلى 40 ألف كيلومتر من المسارات الممتدة على طول البلاد.

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