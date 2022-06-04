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شاكيرا وجيرارد بيكيه يعلنان انفصالهما بشكل رسمي

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نجم نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا جيرارد بيكيه انفصاله عن النجمة الكولومبية شاكيرا بشكل رسمي بعد علاقة حب دامت لمدة 11 عامًا، وأثمرت عن إنجاب طفلهما الوحيد ميلان.

وأصدر الثنائي بيانا مشتركا عبرا من خلالها عن أسفهما لتأكيد الانفصال، وطالبا باحترام خصوصيتهما.

وكان الثنائي قد التقيا لأول مرة في عام 2010 أثناء تصوير الفيديو الموسيقي لأغنية كأس العالم ” واكا واكا” ، قبل أن يعلنا ارتباطهما في عام 2011.

يذكر أن وسائل إعلام إسبانية كانت قد تكهنت في وقت سابق بتوتر العلاقة بين الثنائي، بسبب تصرفات مدافع برشلونة في الفترة الأخيرة، وعودته إلى الحياة في منزله السابق الذي كان يعيش فيه قبل الارتباط بالمغنية الكولومبية.

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قناة 218 الليبية

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