ريزر تطلق سماعة رأس بتقنية صوت فائقة

كشفت شركة ريزر عن سماعة رأس جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها Barracuda Pro.

وقالت الشركة إن السماعة الجديدة ستأتي بوزن 340 غرامًا، وستدعم إلغاء تقنية الضوضاء الفعالة ANC، وستوفر جودة صوت مميزة بفضل تقنية THX AAA.

وأكدت الشركة إمكانية وصل السماعة عن طريق تقنية البلوتوث 5,2، أو بواسطة جهاز الاستقبال GHZ USB-2.4، مع إمكانية التبديل بين جهازين متصلين بكل سهولة وسلاسة.

وتتميز السماعة الجديدة ببطاريتها القوية التي تجعلها تعمل لمدة 40 ساعة متواصلة في الشحن الواحدة.

يذكر أن الشركة ستطلق السماعة الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 250 دولارًا.

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