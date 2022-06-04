أميركية تعثر على مبلغ ضخم في وسادة أريكة مجانية

لم تكن الأميركية فيكي أومودو تعلم أن إحدى وسائد الأريكة التي حصلت عليها مجانا من موقع الإعلانات المبوبة ستحمل لها مفاجأة غير متوقعة.

وقالت المرأة التي تعيش في مدينة كولتون القريبة من لوس أنجلوس، إنها انتقلت للمنزل ولم تكن تملك أثاثًا، قبل أن تعثر على هذه الأريكة.

وأشارت إلى أنها فوجئت بوجود إحدى الوسادات منتفخة لتقوم بالبحث عن سبب انتفاخها، لتصدم بوجود عدة ظروف تحتوي على مبلغ 36 ألف دولار.

وعلى الفور، قامت فيكي بالاتصال بالعائلة التي حصلت منها على الأريكة وأعادت لها النقود بالكامل.

من جانبها، قالت العائلة إنها كانت تفرغ منزل قريب توفي قبل فترة، وأكدت عدم معرفتها بوجود هذا المبلغ فيها، وشكرت فيكي على أمانتها.

يذكر أن العائلة قامت بمنح المرأة الأمينة مكافأة تجاوزت ألفي دولار لمساعدتها على شراء براد لمنزلها.

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