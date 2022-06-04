الكشف عن موعد عرض مسرحية الثلاجة في موسم جدة

قالت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، إنّ مسرحية “الثلاجة” ستعرض ضمن فعاليات موسم جدة على مسرح سيتي ووك.

ونشرت الهيئة البوستر الرسمي للمسرحية والذي ضم أبطالها، وحدد من خلالها مواعيد العرض، والتي ستبدأ في 8 وستستمر حتى 11 يونيو الجاري.

ومسرحية “الثلاجة” مسرحية كوميدية تتحدث عن قصة لصّين يدخلان إلى مغسلة الموتى من أجل الحصول على أعضاء الجثث بهدف التكسب، قبل أن تنقلب حياتهما بمجرد دخولهما، حيث يمران بمجموعة من المواقف الكوميدية المضحكة.

يُذكر أنّ مسرحية ” الثلاجة” من تأليف علي بوند، وإخراج يوسف الحشاش وبطولة نخبة من النجوم أمثال عبد الناصر درويش، مبارك المانع، سلطان الفرج، حسين المهدي، شيماء سبت، نورة العميري وغيرهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية