طرح الفيديو التشويقي الأول لفيلم كيرة والجن

بدأ المخرج مروان حامد الترويج لفيلمه الجديد “كيرة والجن” من خلال نشر الفيديو الترويجي الأول للعمل على صفحته الرسمية في موقع فيس بوك.

وجاء الإعلان بشكل غير تقليدي وطغت عليه أصوات الآلة الكاتبة، ولم يظهر فيه بطلا الفيلم أحمد عز وكريم عبد العزيز إلا بصورة واحدة.

وكشف مخرج العمل خلال تعليقه على الفيديو عن موعد طرح الفيلم، وقال إنه سيطرح في دور السينما في 30 يونيو الجاري، مؤكدا على أن أحداثه مستمدة من قصة حقيقية.

وسيَلعب كريم عبد العزيز في الفيلم المستمد من رواية “1919” لأحمد مراد دور طبيب بشري.

يذكر أن فيلم “كيرة والجن” سيشهد مشاركة نخبة من نجوم الدراما والسينما المصرية أمثال كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتي، علي قاسم، محمد عبد العظيم وغيرهم من الفنانين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية