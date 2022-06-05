جوجل تضم خدمتي Meet و Duo بداخل تطبيق واحد!

تقول الحقائق أن تاريخ جوجل مع تطبيقات وخدمات المراسلة تاريخ حافل بالمشاكل والأخطاء. ومؤخراً فقط أعلنت الشركة الأمريكية أنها تعتزم ضم خدمتي المراسلة Google Meet و Google Duo بداخل تطبيق واحد فقط والذي سيصبح اسمه Google Meet.

تأمل جوجل أن تتمكن من القدرة على التشهير بتطبيق Google Meet لكي يتم استخدامه على نطاق واسع، ويصبح التطبيق الوحيد الذي يلجأ إليه جميع المستخدمين من أجل مؤتمرات ومكالمات الفيديو.

هذا القرار يأتي مباشرةً بعدما قررت الشركة تقسيم خاصية Hangouts على عدة تطبيقات مختلفة. سابقاً، كانت تطبيقات مكالمات الفيديو منفصلة، من أجل الاستخدامات الشخصية أو استخدامات الأعمال.

وبالتالي انتقلنا من Hangouts إلى Duo و Allo و Chat و Meet ومع يعلم، ربما يأتي اسم جديد في المستقبل القريب، ولكن حالياً، تقول جوجل أنها قررت ضم جميع الخدمات بداخل تطبيق موحد.

تتمنى جوجل أن تتمكن من حل العديد من المشاكل بقرارها هذا وتنتج حل جذري وفعال من أجل إمكانية الاتصال والمحادثات المرئية. وصرح رئيس قسم Google Workspace، السيد Javier Soltero بالآتي: “من الضروري أن يفهم الأشخاص ما هي الخدمة التي يحتاجون إليها، وما هي الأغراض التي يمكن أن تقدمها، وما هي جميع وظائفها وكيف يستفيدون منها على نحو أمثل”.

في الواقع نحن منعمين بأقصى حدود الرفاهية، حيث يمتلك كل منا العديد من تطبيقات الدردشة والمراسلة الفورية على هواتفها الذكية، وجميعها قيد الاستخدام طوال الوقت. وجوجل على يقين بكل ذلك، وتريد بقرارها الأخير أن تجعل Meet بديلاً مثالياً لجميع هذه التطبيقات.

بالتأكيد Duo لن تختفي تماماً

في حين أن جوجل قررت استخدام مسمى Meet فقط فهذا لا يعني أنها ستتخلص من وظائف ومزايا Duo، في الواقع، لا يزال Duo بداخل Meet وعلى الأرجح سيتم تثبيت هذا التطبيق بشكل افتراضي على جميع هواتف الأندرويد الجديدة القادمة في المستقبل.

السؤال الوحيد الذي يتردد على ألسنة المستخدمين في الوسط التقني هو: “هل من الممكن أن يتمكن Google Meet من استبدال تطبيقات المراسلة الأخرى مثل واتس اب وفيس تايم؟”

هذه هي جميع المعلومات التي لدينا حول ملحمة شركة جوجل وحربها الشرسة من أجل توسيع نطاق شهرة خدمات المراسلة والدردشة الخاصة بها، فهل تنجح في مسعاها!