شيرين تجيب عن سؤال حول حسام حبيب فماذا قالت؟

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب خلال إجابتها عن الأسئلة التي طرحها عليها جمهورها في إنستغرام، عن موقفها من زوجها السابق حسام حبيب.

وقالت الفنانة المصرية إنّها لا تحب حسام حبيب ولا تكرهه، وأكدت رفضها العودة له مهما حدث.

كما أكدت شيرين رفضها عرض زواج لابنتها مريم، مؤكدة أنّ التعليم الأولية بالنسبة لها حالياً.

ولمحت الفنانة المصرية إلى رغبتها في التعاون مع الفنانة كريم عبد العزيز، من خلال توقعها نجاح أي عمل معه.

وأشارت شيرين إلى أنّها راضية عن نفسها بشكلٍ كبير، وتهتم حالياً بعائلتها، وأكدت استعدادها لطرح أعمال جديدة.

يُذكر أنّ هذه المرة الأولى التي تتواصل شيرين مع متابعيها، وتجيب عن أسئلتهم منذ انفصالها عن حسام حبيب.

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