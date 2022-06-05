انستقرام يعمل على تغيير طريقة عرض المنشورات في الحسابات الشخصية!

لقد رأينا جميعاً كيف يبدو شكل المحتوى الذي ينشئونه صناع المحتوى على انستقرام من خلال صفحة حساب المستخدم. يبدو أن منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في مسعاها من أجل تغيير طريقة عرض المحتوى في المستقبل القريب.

من المحتمل أن تسمح منصة انستقرام للمستخدم بإمكانية تغيير شكل المحتوى الذي يظهر على صفحة حسابه الشخصي. ومن المفترض أن هذه التغييرات ستمنحه مزيداً من التحكم في تحديد ما يرغب بعرضه على ملفه الشخصي.

في حين أن التطبيق يختار طريقة عرض المشاركات، إلا أن المستخدم يكون له رغبة أحياناً في عرض بعض المشاركات الأخرى بطريقة معينة، ولكنه لا يجد سبيل لذلك.

انستقرام سوف يسمح للمستخدم بتغيير طريقة عرض منشوراته في حسابه الشخصي

تأتي هذه المعلومات من حسابين مختلفين على موقع تويتر نقلاً عن موقع XDA Developers وكلاهما سلطوا الضوء على مجموعة التغييرات الجديدة التي سوف تطراً على تطبيق انستقرام.

بناءً على التغريدة الأولى على موقع العصفور الأزرق لشخص يُدعى Alessandro Paluzzi، سيكون المستخدمون قادرين على اقتصاص مشاركاتهم، تغريدة هذا المُسرب تحتوي على صورة تم اقتصاصها بشكل كبير. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدم اختيار أي جزء يرغب به من المنشور عن طريق اقتصاصه قبل مشاركته.

بالنظر إلى الصورة، يمكنكم رؤية أن النسخة التي تم اقتصاصها من الصورة لم تعد على شكل مربع بنسبة عرض إلى ارتفاع 1:1، مما يعني أن المنصة في طريقها لتغيير نسب العرض إلى الارتفاع الخاصة بالمشاركات.

أما بالانتقال إلى التغريدة الثانية التابعة لشخص يُدعى Salman Memon يمكننا رؤية أن منشوراته أصبحت على أشكال مستطيلة بدلاً من مربعة، ووفقاً لتغريدته فإن المنشورات أصبحت بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 5:4.

هذا يعني أنه بعدما تتمكن من اقتصاص منشوراتك التي تظهر في المقدمة سوف تظهر بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 5:4 بدلاً من 1:1.

ومع ذلك، يبدو أن المنصة لا تزال تختبر هذه التغييرات الجديدة. لذا، من المتوقع أن تتأخر بعض الشيء قبل أن تصل المزايا الجديدة إلى جميع المستخدمين.

ومع ذلك، هناك بعض التقارير التي تفيد بأنه من الممكن ألا تأتي هذه التغييرات على الإطلاق إذ أن عملية الاختبار لا تعني نجاح التغييرات بشكل مؤكد ومن الممكن أن تتراجع المنصة عنها إذا اتضح لها أنها قد تسبب أي مشاكل فنية في طريقة عرض المنشورات في صفحات الحسابات الشخصية للمستخدمين أو إذا لم تلاقي تفاعل إيجابي من المستخدمين معها.