برشلونة يفتح أبوابه للحفلات والمناسبات

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن فتح أبواب ملعبه “الكامب نو”، أمام الأشخاص الراغبين في إقامة حفلات الزفاف والمناسبات فيه.

وقال النادي الإسباني في الإعلان الذي نشره على صفحته الرسمية: “هل تريد أن تحتفل في مناسبة مميزة مثل عيد الميلاد أو حفل زفاف؟ كامب نو يفتح أبوابه لك؟”.

ووضعت إدارة النادي عدّة خيارات أمام الراغبين باستئجار الملعب، وسيكون خيار استئجار مساحة على جانب المعلب تكفي لـ50 شخصاً، هي الأقل تكلفة بمبلغ 1600 يورو فقط.

أما الخيار الأعلى فسيكون “قاعة غراند ستاند” التي تطل على الملعب التاريخي، وتتسع لحوالي 1000 شخص، وستصل تكلفتها إلى 13500 يورو.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أعلن النادي عن توفير خدمات الطعام الخاصة بالنادي للحفلات الشخصية.

وأثار هذا الإعلان موجة من الغضب بين مشجعي البلوغرانا، الذي سخروا من طريقة إدارة النادي في التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

يُذكر أنّ برشلونة يمر بأزمة اقتصادية كبيرة، نتيجة زيادة الديون وارتفاع رواتب اللاعبين.

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