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توب جان مافريك لتوم كروز يواصل تحطيم الأرقام القياسية

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل فيلم توب جان مافريك لتوم كروز تحقيق الأرقام القياسية بعدما حقق أضخم افتتاحية في يوم الذكرى (عطلة أمريكي في نهاية مايو) وفي تاريخ توم كروز.

وتمكن الفيلم من حصد 85 مليون دولار أمريكي في أسبوعه الثاني, 25 مليوناً منها في 3 يونيو، لتتجاوز إيراداته حاجز 290 مليون دولار أمريكي، وليتفوق على فيلم حرب العالمين الذي يعد أكثر أفلام توم كروز إيرادات.

وحظي الفيلم الجديد بالعديد من الإشادات من المتابعين، كما على تقيم A عبر سينما السكور، ويعد هذا التقييم من أندر التقييمات على الموقع.

ويتناول الفيلم قصة الطيار مافريك، وهو يقوم بتدريب ابن صديقه في مهمة خطيرة للغاية.

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قناة 218 الليبية

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