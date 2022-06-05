نهاية حزينة لشابين حاولا الوصول إلى أوروبا على متن طائرة جزائرية

أكدت الشرطة الجزائرية عثورها على جثة شابين في طائرة من طراز إير باص 230، تابعة للخطوط الجزائرية كانت متوقفة في مطار هواري بو مدين في العاصمة الجزائر.

وأشارت الشرطة في بيانها إلى إنّها وجدت فجر 3 يونيو الجاري، جثة شابين يبلغان من العمر 20 و23 عاماً في أحد أجزاء الطائرة دون أن تحدده، ودون أن تحدد وجهة الطائرة.

وقالت الشرطة إنّ الشابين حاولا الهجرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، إلا أنّهما فقدا حياتهما قبل تحقيق هدفهما، وأكدت فتحها تحقيقاً في الحادث.

ولا تعد هذه الحالة الأولى من نوعها في الجزائر، إذ نجح شاب جزائري في مارس الماضي بالهجرة إلى فرنسا من خلال اختبائه في عنبر الأمتعة لطائرة متجهة من قسنطينة إلى فرنسا.

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