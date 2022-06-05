تطبيقات الأسبوع للاندرويد – مجموعة هامة من التطبيقات لن تتوقف عن استخدامها يومياً!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

Brave Browser

أعتقد أن الجميع يعلم ما هو متصفح Brave نظراً لكونه متصفح شهير وغني عن التعريف ولكنه أفضل من العديد من متصفحات الأندرويد المتواجدة على متجر جوجل بلاي أو حتى تلك التي تأتي مع هواتفها الأندرويد بشكل افتراضي. متصفح Brave يضع كامل تركيزه على تعزيز أمان وحماية خصوصية المستخدمين إذ يهتم بحظر الإعلانات المزعجة وأدوات التتبع ويتيح لك ميزة البحث الخاص الخالي من عمليات التعقب الإعلانية. حجم المتصفح بسيط جداً ويعمل بشكل رائع على جميع أجهزة الأندرويد ولا يلتهم موارد الأجهزة مثلما يفعل متصفح جوجل كروم.

السعر : مجاني

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Aqua Mail

على الرغم من عدم شهرة تطبيق Aqua Mail إلا أنه تطبيق أكثر من رائع يتسم بواجهته الرئيسية النظيفة ويتيح لك القدرة على استخدام بريدك الإلكتروني من مجموعة متنوعة من خدمات البريد الأخرى مثل جيميل وياهو وهوت ميل وآبل ميل وأوت لوك وغيرهم الكثير. هذا البريد لا يعمل على تخزين الرسائل مثلما تفعل خدمات البريد الأخرى ويحتوي على كم هائل من الوظائف الذكية التي يتيح استخدامها بشكل اختياري. إذا كنت تريد الاستفادة من كامل وظائفه فمن الأفضل شراء الإصدار المدفوع الذي يتخلص من الإعلانات ويقدم دعم أفضل للتطبيقات الخارجية وغير ذلك من ميزات أخرى. فإذا كنت تصنع مقارنة بينه وبين بريد أوت لوك فبكل تأكيد سوف يتفوق بريد Aqua Mail بفضل ميزاته الذكية.

السعر : مجاني

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FiiNote

هل حقاً نحتاج إلى تطبيقات خارجية لتدوين الملاحظات؟ الإجابة هي نعم وخاصةً عندما تضع يديك على تطبيق مثل FiiNote والذي قدم عدد لا بأس به من وظائف تدوين الملاحظات. يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم بديهية ونظيفة ويتضمن عدد هائل من المزايا التي قد تحتاج إليها بما فيها ميزة مزامنة الملاحظات. يوفر التطبيق مساحة غير محدودة ويعمل بدون الحاجة إلى اتصال فعلى بالإنترنت وبعض الميزات الأخرى. واجهة المستخدم بسيطة للغاية من أجل المساهمة في تسهيل عملية الاستخدام، وكما ذكرنا للتو ليس من الضروري أن تكون متصلاً بالإنترنت للحصول على ملاحظاتك التي قمت بتدوينها إلا إذا كنت ترغب في استخدام التطبيق في وضع الاتصال.

السعر : مجاني

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Niagara Launcher

تطبيقات اللانشر على متجر جوجل بلاي لا حصر لها، حقاً هي كذلك. ولكن لانشر Niagara يقدم وظيفة استثنائية بفضل بساطته وسهولة استخدامه. هذا اللانشر يسمح لك بوضع 8 تطبيقات على شاشة هاتفك الرئيسية ويوفر القدرة على تمرير قائمة التطبيقات بشكل سريع وفعال. هذه هي أبرز ميزات اللانشر، على الرغم من أنه يحتوي على العديد من الميزات الأخرى التي يمكنك اكتشافها بنفسك. للأسف سعر التطبيق مرتفع بعض الشيء إذا كنت تريد الحصول على الإصدار الكامل منه ولكن إذا كنت تريد بديل مثالي ومجاني ومفتوح المصدر بدون أي تكاليف إضافية فقد يكون خيارك الأفضل هو لانشر Olauncher.

السعر : مجاني

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Overdrop

لقد استخدمنا الكثير من تطبيقات الطقس على الاندرويد ولكن تطبيق Overdrop هو واحد من التطبيقات القلائل التي فضلنا الاعتماد عليها دوناً عن غيرها وذلك بفضل واجهته البسيطة والكثير من الإضافات المميزة. يمكنك استخدام مزود الطقس بشكل يدوي ويمكنك تحديد الموقع عبر GPS أو ضبطه يدوياً وستجده يشتمل على 50 عنصر مختلف من واجهة المستخدم. ستحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، بدءًا من تزويدك بمعلومات الطقس والحالة الجوية الحالية والتنبؤات على مدار الأسبوع التالي وحتى تنبيهات الطقس وتوقعات الحالة الجوية القاسية.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Simple Keyboard

ليس من الضروري أن تعتمد على تطبيق لوحة المفاتيح القياسي من جوجل “GBoard” نظراً لأن هناك العديد من تطبيقات لوحات المفاتيح الاحترافية على متجر جوجل بلاي وتطبيق Simple Keyboard ليس استثناءً. للأسف تطبيقات لوحات المفاتيح الشهيرة مثل Gboard و Swiftkey تتطلب اتصال فعلى بالإنترنت من أجل الاستفادة بكامل ميزاتها. ولكن تطبيق Simple Keybaord يعمل مثل السحر بدون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت. يمكنك تعيين سمة مناسبة ومريحة لعينك حسب رغبتك ويمكنك تغيير حجمها حسب الحجم الذي تفضله ولكنك ستفقد بعض الميزات الاحترافية مثل ميزات السحابية واقتراحات الوقت الفعلي، ولكن فيما عدا ذلك فهو تطبيق رائع ويستحق التجربة.

السعر : مجاني

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Simple Mobile Tools

Simple Mobile Tools هو اسم على مسمى حيث يقدم المطور العديد من التطبيقات بشكل مجاني والتي من بينها تطبيق للمعرض وتطبيق لجهات الاتصال وتطبيق تقويم وتطبيق لتدوين الملاحظات وتطبيق الرسام وتطبيق لاستعراض الملفات والعديد من التطبيقات المفيدة الأخرى التي تعمل على النحو الأمثل. جميع التطبيقات تعمل بدون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت وجميعها مفتوحة المصدر والميزات الاحترافية غير مكلفة نهائياً.

السعر : حسب التطبيق

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Solid Explorer

غني عن التعريف ولكننا قررنا إعادة إحياؤه مرة ثانية لأن هناك الكثير من المستخدمين الذين لا يعرفون عنه أي شيء وخاصة الجدد في عالم الأندرويد. تطبيق Solid Explorer هو مستكشف ملفات احترافي يمتاز بواجهة مستخدم نظيفة لتصفح ملفاتك مع بعض الميزات المضمنة التي قد تحتاج إليها أثناء استكشاف ملفاتك. التطبيق يعمل في وضعي الاتصال، سواء كنت متصل بالإنترنت أو بدونه. يمكنك إنشاء ملفات مؤرشفة والاتصال بوحدات NAS الخاصة بك والتخزين السحابي والأهم من ذلك أنه يدعم الاستخدام على الأجهزة التي تم ترويتها وبالتالي فهو مثالي للهواتف الأندرويد القديمة. على الرغم من أن التطبيق مجاني إلا أن هناك بعض الميزات المدفوعة وصدقني لو قلت لك أنك لست في حاجة إليها على الإطلاق.

السعر : مجاني

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Textra SMS

تطبيق Textra SMS تطبيق رسائل نصية قصيرة بسيط للغاية وبديهي ولكنه يدعم تغيير السمات ويدعم Android Auto و WearOS وبعض التخصيصات الأخرى. التطبيق يعمل بشكل رائع ولست في حاجة إلى الدفع من أجل الميزات الإضافية.

السعر : مجاني

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Zedge

تطبيق Zedge تطبيق رائع على الرغم من احتواؤه على كم غير من الإعلانات ويكون مرهق ومزعج في بعض الأحيان ولكنه مصدر استثنائي للحصول على أفضل الخلفيات هذا وبالإضافة إلى العديد من نغمات الرنين والإشعارات وأصوات التنبيه وكلها قصيرة وجميلة وستفضل استخدامها بدون شك. يحتوي التطبيق على عدد هائل من الخلفيات التي تم تصميما لشاشات AMOLED خصيصاً للمساعدة في توفير الطاقة مع ضمان صورة والوان نابضة بالحياة. هناك العديد من الأماكن التي يمكنك الحصول من خلالها على خلفيات رائعة لهاتفك الأندرويد، وتطبيق Zedge واحداً من بينها.

السعر : مجاني