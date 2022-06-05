منوعات

وفاة صاحبة أشهر صورة رضيعة في العالم

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة جربر عبر حسابها الرسمي على إنستغرام وفاة آن تيرنر كوك المشهورة بصورتها التي وضعت على علب حليب الأطفال عن عمرٍ يناهز 95 عاماً.

وقالت الشركة في منشورها إنّها حزينة لوفاة آن تيرنر كوك “الطفلة الأصلية جربر” والتي أصبح وجهها الطفولي شعار الشركة منذ أكثر من 90 عاماً.

وأضافت الشركة إنّ الصورة المرسومة لآن وهي في عمر ال5 أشهر كانت قد فازت في مسابقة نظمتها الشركة من أجل تسويق أغذية الأطفال.

ودفع نجاح الصورة التي رسمتها الفنانة دوروثي بأقلام الفحم الشركة لاعتمادها كعلامة تجارية للشركة منذ العام 1931، حيث تم استخدامها في جميع عمليات التعبئة والتغليف والإعلان منذ ذلك الحين.

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك