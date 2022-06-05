وفاة صاحبة أشهر صورة رضيعة في العالم

أعلنت شركة جربر عبر حسابها الرسمي على إنستغرام وفاة آن تيرنر كوك المشهورة بصورتها التي وضعت على علب حليب الأطفال عن عمرٍ يناهز 95 عاماً.

وقالت الشركة في منشورها إنّها حزينة لوفاة آن تيرنر كوك “الطفلة الأصلية جربر” والتي أصبح وجهها الطفولي شعار الشركة منذ أكثر من 90 عاماً.

وأضافت الشركة إنّ الصورة المرسومة لآن وهي في عمر ال5 أشهر كانت قد فازت في مسابقة نظمتها الشركة من أجل تسويق أغذية الأطفال.

ودفع نجاح الصورة التي رسمتها الفنانة دوروثي بأقلام الفحم الشركة لاعتمادها كعلامة تجارية للشركة منذ العام 1931، حيث تم استخدامها في جميع عمليات التعبئة والتغليف والإعلان منذ ذلك الحين.

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