تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة من التطبيقات المميزة مع عروض مجانية مؤقتة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق رُشد

تطبيق رشد مقدم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويحتوي التطبيق على القرآن الكريم، و مواقيت الصلاة بناء على تقويم مكة المكرمة مع خدمة تحديد اتجاه القبلة.

السعر : مجاني

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تطبيق تسجيل الملاحظات All In One Memo

هو تطبيق لتسجيل الملاحظات يمكن من خلاله تدوين ما تشاء من ملاحظات وأمور هامة تدور بذهنك مع إضافة تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو وصور ثابتة ومتحركة ومواقع جغرافية فضلاً عن النصوص والقوائم وغيرها.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Minimal Folio لعرض أعمالك

هو تطبيق يساعدك على عرض أعمالك من صور ومقاطع فيديو و ملفات PDF بشكل جذاب واحترافي على الايفون والايباد.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجاني

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تطبيق Replica لتوصيل الهاتف على الشاشة

هو تطبيق يتيح لك توصيل الهاتف بالشاشة الذكية وبث عرض ما تريد من الهاتف للشاشة سواء سامسونج أو LG او سوني أو غيرها من شاشات الأندرويد.



السعر : مجاني لفترة محدودة

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لعبة الذاكرة Mandala Memory HD

هي لعبة تساعدك على تقوية الذاكرة من خلال عشرات المراحل والمستويات، هذه اللعبة إصدار مطور من إصدار سابق وتعتمد على تعزيز الذاكرة البصرية لدى اللاعبين.

السعر : مجاني لفترة محدودة