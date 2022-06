تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة من التطبيقات المميزة مع عروض مجانية مؤقتة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق رشد مقدم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويحتوي التطبيق على القرآن الكريم، و مواقيت الصلاة بناء على تقويم مكة المكرمة مع خدمة تحديد اتجاه القبلة.

تطبيق تسجيل الملاحظات All In One Memo