أوكتيل الصينية تطلق هاتفاً مناسباً للاستخدامات الشاقة

واصلت شركة أوكتيل الصينية إطلاق الهواتف الخارقة والمناسبة للاستخدامات الشاقة، والتي كان آخرها هاتف WP19.

وتُروج الشركة الصينية لهاتفها الخارق من خلال بطاريتها التي تأتي بسعة 21000 ميلي أمبير، والذي تجعل الهاتف يعمل لمدة 2252 ساعة في وضع الاستعداد.

وقالت أوكتيل إنّ هاتفها الجديد سيأتي بهيكل يحميه من الماء والغبار، وفق معيار IP68، IP69، وMilSTD-810G.

وسيأتي الهاتف بشاشة مقاس 6.78 بوصة ودقة عرض +1080 بيكسل، ومعدل تنشيط صورة يصل إلى 90 هرتز.

وسيعمل الهاتف بمعالج Mediatek Helio G95، ونظام تشغيل Android 12، وسيضم كاميرا أمامية بدقة 20 بيكسل، وأخرى خلفية بدقة 68 ميغا بيكسل وكاميرا بدقة 2 ميغا بيكسل، وكاميرا للرؤية الليلية، وتتميز الكاميرا باحتوائها على وضع تصوير تحت الماء.

يُذكر أنّ أوكتيل لم تكشف عن موعد طرح الهاتف الجديد، ولا عن سعره.

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