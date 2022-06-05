أبل تطلق الإصدار التجريبي الثاني من MacOS Monterey

أعلنت شركة أبل الأمريكية، عن إصدار النسخة الثانية من الإصدار التجريبي MacOS Monterey 12.5 للمطورين المشتركين في برنامج الاختبار، أو عبر تحديث عن بُعد بالنسبة للأجهزة التي تعمل بالبرنامج التجريبي.

ولم تكشف أبل عما يحتويه هذا الإصدار، إلّا أنّ الخبراء يتوقعون أن يجلب معه تحسيناً للأداء، وإصلاحاً للأخطاء التي ظهرت في النسخة السابقة، بالإضافة لمجموعة من الميزات التي لم تكن موجودة في النسخة الماضية.

وكانت أبل قد أصدرت في 16 مايو الماضي، الإصدار MacOS Monterey 12.4 والذي أصلح المشاكل الموجودة في الإصدار MacOS Beta.

ومن المتوقع أن يصل الإصدار التجريبي إلى جميع المستخدمين، بعد أيام من إطلاقه للمطورين.

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