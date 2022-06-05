جديد سناب شات خدمة تقييمات المطاعم

أعلنت شركة سناب شات توصلها لاتفاق مع شركة Infatuation المتخصصة في تقييم المطاعم من أجل إطلاق ميزة تقييمات المطاعم.

وستساعد الميزة الجديدة مستخدمي التطبيق على اكتشاف المطاعم الموجودة في المنطقة المجاورة لهم، ومعرفة تقييمها، وذلك من خلال خدمة سناب ماب.

وعمدت سناب إلى إضافة طبقة جديدة من Infatuation ستكون موجودة في الجزء الأيمن العلوي من نافذة سناب شات ليقوم المستخدم من خلالها بالبحث عن المطاعم.

وأشارت إلى أنّ المستخدم سيكون قادراً على مشاركة موقع المطعم مع أصدقائه بمجرد العثور عليه.

يذكر أنّ سناب شات ستطلق الخدمة حالياً في عدّة مدن أبرزها نيويورك، شيكاغو، ميامي، أتلانتا، فيلادلفيا، لندن، وسان فرانسيسكو.

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