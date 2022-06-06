خبر سيء – قد تأتي ساعة جالكسي ووتش 5 برو بدون الإطار المادي الدوار!

هناك بعض التقارير المتداولة على الإنترنت التي تفيد بأن سامسونج قد تتخطى استخدام الإطار المادي الدوار مع ساعة جالكسي ووتش 5 برو. قد يكون هذا الأمر مُخيب للآمال وخاصة بالنسبة لأولئك الذين كانت لديهم رغبة في شراء الساعة. الإطار المادي الدوار كان بمثابة أيقونة مميزة في ساعات سامسونج جالكسي ووتش، ولكن هل من الممكن أن تفتقد جميع ساعات الجيل القادم لهذه الميزة!

قال Alvin أحد المستخدمين على موقع تويتر رداً على تغريدة Ice Universe بأنه يتمنى أن تحتفظ شركة سامسونج بميزة الإطار الدوار مع ساعة جالكسي ووتش 5 برو لأنه تمثل ترقية كبيرة وهامة للغاية مقارنة بساعات الأجيال الماضية. رداً عليه قال Ice Universe: “إذا كنت تنتظر هذه الميزة فللأسف قد يخيب ظنك”.

ساعة جالكسي ووتش 5 برو ستأتي بدون الإطار المادي الدوار

على الرغم من أن رد Ice Universe لم يكن دقيقاً بشكل كامل، إلا أننا نتوقع أن تأتي ساعة جالكسي ووتش 5 برو بدون الإطار المادي الدوار، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو لماذا تتخلى سامسونج عن ميزة أيقونية لطالما تمتعت بها ساعاتها الذكية الرائدة!

إذا كانت هذه المعلومة صحيحة، فمن المؤكد أن سامسونج سوف تخسر العديد من المشتريين هذا العام، وهي بالتأكيد على علم بهذا الأمر. سامسونج ليست شركة مستجدة في عالم الساعات الذكية، وهي تعرف تماماً مدى أهمية ميزة الإطار المادي الدوار للمستخدم.

فإذا كانت الشركة مُضطرة على التخلي عن هذه الميزة الاستثنائية، فمن المؤكد أن لديها سبب منطقي لذلك، وبعض التقارير تفيد بأن هذا السبب يرجع نتيجة استخدام سامسونج بطارية أكبر مع الساعة.

إزالة الإطار المادي الدوار من الساعة سوف يوفر المزيد من المساحة لسامسونج لكي تتمكن من تدشين بطارية أكبر في السعة والحجم، خاصة وأن هناك العديد من التقارير السابقة التي أشارت إلى أن الشركة سوف تستخدم مع الساعة بطارية بسعة 572 مللي أمبير في الساعة، وقد أكدت بالفعل قائمة الساعة على موقع شهادات Safety Korea بصحة هذه المعلومة.

ولكن هل تعتقد أن هذا هو الخبر السيئ الوحيد؟ للأسف، هناك بعض الشائعات التي تتردد في الوسط التقني والتي تؤكد على أن الشركة سوف تتخطى الإطار المادي الدوار مع جميع ساعات جالكسي ووتاش 5 في سبيل تزويدها ببطاريات أكبر من حيث السعة والحجم.

على الرغم من أن دافع سامسونج وراء التخلص من هذه الميزة منطقي ومقنع تماماً، إلا أننا نتمنى لو تمكنت من إضافة الإطار الدوار على ساعة واحدة على الأقل من ساعات الجيل الجديد، حتى لو كان هذا الأمر سيأتي على حساب عمر البطارية.