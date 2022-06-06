تكريم هاني شاكر في مهرجان الزمن الجميل

كرّمت إدارة “مهرجان الفن الجميل” في بيروت خلال دورتها الخامسة الفنان المصري هاني شاكر ومنحته لقب “أيقونة الغناء العربي” عن مجمل مسيرته الفنية.

وعبّر الفنان المصري الذي يشغل منصب نقيب المهن الموسيقية في مصر عن سعادته بهذا التكريم، وقال والدموع تملأ عينه إنه يشكر إدارة المهرجان على اختياره، وأشار إلى أن هذا التكريم فخرٌ بالنسبة له.

وكانت النسخة الخامسة من “مهرجان الفن الجميل” قد شهدت تكريم مجموعة من نجوم الفن في العالم العربي أمثال حسام تحسين بك، سميرة سعيد، نادين خوري، صفية العمري وغيرهم.

يُذكر أن هاني شاكر كرم قبل فترة بجائزة “الإبداع الفني” من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية