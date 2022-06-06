أوبر تكشف عن أغرب مفقودات زبائنها خلال رحلاتهم في سياراتها

أعلنت شركة أوبر الأميركية، الرائدة في مجال تأجير السيارات، خلال مؤتمرها السنوي السادس؛ عن قائمة المفقودات التي نسيها الركاب في السيارات.

وضمت قائمة المفقودات العادية مجموعة من الأشياء كالمفاتيح، محافظ النقود، حقائب ظهر، سماعات رأس، نظارات، وسجائر إلكترونية، بطاقة تعريفية، بالإضافة إلى قطع مجوهرات.

كما ضمت قائمة أغرب المفقودات فضمت طقم أسنان، زيًا تنكريًا على شكل بيتزا، و500 غرام من الكافيار، بالإضافة إلى سلحفاة حية، شهادة تكريم لأحد الموظفين في إحدى الشركات، وجهازًا خاصًا بتدفق الأوكسجين.

يذكر أن شركة أوبر تعد أشهر شركة تأجير سيارات في العالم، حيث يمكن للراكب طلب السيارة ومعرفة الأجرة من خلال تطبيق أوبر.

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