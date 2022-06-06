كيفية مشاهدة ومتابعة مؤتمر ابل السنوي للمطورين WWDC 2022 هذا المساء؟

اليوم تبدأ فعاليات مؤتمر ابل السنوي للمطورين WWDC 2022 وهو أحد الأحداث الهامة التي تنظمها ابل سنوياً للإعلان عن جديد أنظمة التشغيل لديها بشكل رئيسي بجانب أمور أخرى تهم المطورين والمستخدمين على حد سواء.

في هذا المقال سوف نتعرف على كيفية متابعة أحداث مؤتمر ابل السنوي للمطورين WWDC 2022 وبخاصة الكلمة الافتتاحية اليوم الموافق 6 يونيو.

ماذا نتوقع من مؤتمر ابل السنوي للمطورين 2022؟

في المؤتمر سنرى نظامي تشغيل الايفون والايباد الجديدين iOS 16 و iPadOS 16 ونظام تشغيل ماك macOS 13 ونظام ساعة ابل watchOS 9 وغيرها من أنظمة تشغيل أجهزة ابل المختلفة.

سوف يتم بث مؤتمر WWDC 2022 عبر الإنترنت دون دعوة أي من الحضور سواء مطورين أو صحفيين أو مهتمين بالشأن التقني كما كان معتاداً قبل سنوات.

سيكون المؤتمر متاحاً للجميع عبر الإنترنت ويمكن لأي أحد مشاهدة البث الحي والمسجل مجاناً سواء عبر اليوتيوب أو موقع ابل الرسمي.

تخطط ابل كذلك لعمل جلسات وورش عمل افتراضية للمطورين للسماح لهم بالتعرف على الميزات الجديدة وتحديثات البرامج التي سيتم تقديمها خلال المؤتمر الذي يستمر من 6 إلى 10 يونيو.

كيفية مشاهدة المؤتمر؟

ابرز ما في المؤتمر هو الكلمة الافتتاحية والتي ستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

أياً كان الجهاز الخاص بك يمكنك مشاهدة الكلمة الافتتاحية لمؤتمر ابل للمطورين WWDC 2022 عبر اليوتيوب من خلال هذا الرابط.

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الحاسوب بنظام ويندوز 10 أو 11

يمكنك مشاهدة المؤتمر من خلال متصفح مايكروسوفت إيدج من خلال هذا الرابط من موقع ابل الرسمي.

عبر أجهزة ابل

عبر متصفح سفاري يمكنك متابعة المؤتمر من خلال هذا الرابط أو من خلال تطبيق ابل للمطورين.

رغم ذلك يظل يوتيوب في رأيي هو الخيار الأمثل للغالبية العظمى من المتابعين. المؤتمر سوف يُبث باللغة الإنجليزية وسوف نرصد كافة التفاصيل من خلال مقالة مفصلة يتن نشرها بعد المؤتمر مباشرةً عبر موقعنا “أخبار التطبيقات” كما عودناكم دوماً.