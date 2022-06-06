بريطاني يعود للعمل بعد 10 سنوات من تقاعده بسبب الغلاء

اضطر البريطاني موريس تايلور للعودة إلى علمه بعد 10 سنوات من تقاعده؛ بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال المسن، البالغ من العمر 78 عامًا، إن ارتفاع فواتير الطاقة وغلاء المعيشة الذي حدث في الفترة الماضية جعله يشعر أن راتبه التقاعدي غير كافٍ، ولن يساعده على دفعه فواتير التدفئة؛ ولذلك قرر العودة للعمل.

وعاد المسن، الذي يعيش في كامبريدج، إلى العمل في شركة تزود المدارس بالأثاث والمعدات الأخرى.

وكان موريس تايلور قد بدأ العمل منذ سن 17 عامًا، وظل يعمل حتى العام 2021 عندما قرر التقاعد والتفرغ لحياته.

يذكر أن أزمة التضخم أثرت على عدد كبير من البريطانيين منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي.

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