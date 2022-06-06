سوني تؤكد بيعها أكثر من 20 مليون جهاز PlayStation 5

أعلنت شركة سوني اليابانية عن بيعها أكثر من 20 مليون جهاز Playstation 5 في أنحاء العالم كافة منذ طرحه في نوفمبر 2020.

وقالت الشركة اليابانية إنها تمكنت من تحقيق هذه المبيعات رغم كافة العوائق ونقص المخزونات في المعالجات وأشباه الموصولات، واضطراب سلالات الإمداد في ظل ظروف انتشار جائحة كورونا.

وتوقعت سوني أن يتفوق هذا الجيل من أجهزتها في المبيعات على الجيل السابق خلال الفترة القادمة.

وأكدت سوني استمرار عملها؛ من أجل زيادة إنتاج أجهزة Playstation 5 وإيصال الأجهزة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص.

يذكر أن سوني كانت قد أعلنت قبل حوالي السنة عن بيع 10 ملايين نسخة من هذه الأجهزة في أنحاء العالم كافة.

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