جوني ديب يعود للمحاكم مجددا بتهمة عنف

يستعد الممثل العالمي جوني ديب ليمثل مجددا أمام المحكمة في قضية اعتداء جديدة رفعها عليه مدير موقع I Movie السينمائي جريج روكي بروكس.

وقال بروكس إن جوني ديب ضربه في عام 2017 أثناء عملهما في فيلم مدينة الأكاذيب، والذي يتناول قصة التحقيق في وفاة مغني الراب نوتوريوس بي آي جي.

وأشار بروكس إلى أن ديب كان مخمورًا عندما وجه الضربات، وأنه طرد من الفيلم لأنه لم يوقع على وثيقة بعدم رفع دعوة ضد جوني ديب.

وسيمثل جوني ديب أمام المحكمة في يوليو القادم من أجل الرد على القضية.

يذكر أن الفنان العالمي عين المحامية كاميلا فاسكيز لتمثيله مجددًا، وذلك بعد فوزها بقضية التشهير التي رفعها جوني ديب ضد آمبر هيرد.

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