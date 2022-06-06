سوني تطرح سماعة لاسلكية فاخرة

كشفت شركة سوني اليابانية عن سماعة لاسلكية فاخرة بجودة صوت تحاكي الحفلات أطلقت عليها SRS-XG300.

وقالت الشركة اليابانية إن سماعتها الجديدة مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP67، مما يجعل المستخدم قادرًا على استخدامها في الهواء الطلق.

وتتميز هذه السماعة بوظيفة Live Sound، ووظيفة Stereo Pairing التي تتيح للمستخدم إمكانية توصيل سماعتين مع بعضهما البعض، والتمتع بصوت استريو.

وسَتحتوي السماعة على مقبض، وبطارية تجعلها تعمل لمدة 25 ساعة، والتي تدعم الشحن السريع حيث يكفي شحنها لمدة 10 دقائق لتعمل لمدة 70 دقيقة.

يذكر أن سوني ستوفر سماعتها الفاخرة باللونين الأبيض والأسود، وستُطلقها في الأسواق بسعر يصل إلى 321 دولارًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية