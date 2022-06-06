حان الوقت لشراء هاتف جديد – شاومي تُسقط الدعم عن هذه الهواتف خلال 2022!

أضافت شاومي العديد من الهواتف الذكية ضمن قائمة EOS، ومن المعروف أن الهواتف التي يتم ضمها إلى قائمة End-Of-Support لن تتلقي أي تحديثات جديدة للنظام، بعبارة أخرى، لقد أنهت شاومي الدعم عن هذه الهواتف.

وليس هذا فقط، بل تقول الشركة الصينية أنها لن تستجيب حتى لأي تقارير مُقدمة من المستخدمين فيما يتعلق بالثغرات الأمنية طالما تم إدراج الهاتف بقائمة EOS.

في الغالب توفر شركة شاومي عامان من الدعم لجميع هواتفها الذكية الجديدة منذ عام الإطلاق، وفي حين أن هناك تقارير عدة تنبأت بالفعل بأن سلسلة Redmi Note 7 لن تتلقى أي تحديثات جديدة من الآن فصاعداً، جاءت شاومي اليوم لتؤكد على صحة هذه المعلومة، وبالفعل لن تتلقى السلسلة واجهة MIUI 13 المخصصة من الشركة.

إليكم جميع الهواتف التي أدرجتها الشركة الصينية بداخل قائمة EOS مؤخراً:

Redmi K20

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7S

Redmi Note 7

Redmi 7

Redmi Y3

Mi Pad 4 Plus

Mi Pad 4

Mi Play

Mi 9 SE

تم إطلاق سلسلة Redmi 7 لأول مرة في عام 2019 وقد مر عليها أكثر من 38 شهراً منذ إطلاقها. تلقت هذه السلسلة تحديث أندرويد واحد منذ إطلاقها، وهو نظام أندرويد 10.

ومن المتوقع أن تتوقف شاومي عن إرسال أي تحديث برمجي جديد لهواتف السلسلة سواء كان تحديث MIUI أو حتى التصحيحات الأمنية الربع سنوية.

بالإضافة إلى سلسلة Redmi 7، فإن هاتف Redmi K20 Pro الذي تم إطلاقه في عام 2019 تم إدراجه بداخل قائمة EOS بعد حوالي 34 شهراً تقريباً منذ إطلاقه لأول مرة.