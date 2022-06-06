شركة VK الروسية: متجر RuStore قد يدعم أجهزة آيفون

قالت شركة VK الروسية، إنّ متجر RuStore قد يدعم أنظمة آي أو إس وأجهزة أبل في وقتٍ لاحق.

وأشار القائمون على الشركة إلى تفكيرها في إطلاق متجر مخصص لآيفون، لكنهم أكدوا أنّ الأولوية حالياً ستكون للأجهزة العاملة بنظام أندرويد.

وأكد المسؤولون في الشركة أنّ متجرهم سيكون منافساً لغوغل بلاي، وسيوفر للمستخدم الروسي كل ما يلزمه، وأشاروا إلى وجود 200 تطبيق في المتجر حالياً مقارنة بـ100 كانت موجودة فيه عند إطلاقه.

يُذكر أنّ شركة Vk الروسية أطلقت النسخة التجريبية من التطبيق في 25 مايو، والتي جاءت بمثابة الرد على حظر تطبيق غوغل بلاي في روسيا، ومن المتوقع إطلاق النسخة الرسمية في أشهر الصيف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية