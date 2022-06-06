ملخص مؤتمر ابل للمطورين WWDC 2022 – الإعلان عن تحديث iOS 16 و iPadOS 16 والمزيد!

اليوم بدأت فعاليات مؤتمر ابل السنوي للمطورين WWDC 2022 والتي أعلنت ابل خلال كلمته الافتتاحية عن أنظمة التشغيل الجديدة الخاصة بها مثل iOS 16 و iPadOS 16 و watchOS 9 وغيرها. هنا في هذا المقال عرض ملخص لأهم وأبرز ما جاء في المؤتمر.
تحديث iOS 16
- أكبر تغيير على الإطلاق تشهده شاشة القفل: إمكانية تغيير نوع خط الساعة، وعرض الساعة خلف وجوه الأشخاص، ووضع الويدجت على شاشة القفل، عرض الطقس بطريقة تفاعلية، والمزيد من خيارات التخصيص.
- عرض الإشعارات باتت تظهر من الأسفل للأعلى.
- الإشعارات الحية للأحداث المباشرة مثل الأحداث الرياضية، تحديثات أوبر، مشغل الموسيقى وغيرها تظهر أسفل الشاشة.
- خاصية التركيز Focus باتت تشمل أيضاً خيارات لشاشة القفل متضمنة الخلفية والويدجت.
- خاصية التركيز Focus باتت تعمل أيضاً من خلال التطبيقات نفسها مثل عرض التبويبات الخاصة بالعمل داخل سفاري.
- بات بالإمكان تعديل الرسائل داخل تطبيق الرسائل أو التراجع عن إرسالها، مع خيار التمييز كغير مقروء وكذلك خاصية التفاعلات.
- خاصية مشاركة الشاشة SharePlay سوف تعرف التطبيقات التي يمكن مشاركة الشاشة عبرها.
- تحسين التعرف على الصوت وتحويله إلى نص من خلال لوحة المفاتيح.
- خاصية النص الحي Live Text باتت تعمل مع مقاطع الفيديو لاستخراج النص منها والتفاعل معها.
- مع تحديث iOS 16 سيكون بالإمكان التعرف على العناصر داخل الصور ونقلها ونسخها بمعزل عن الخلفية.
- خدمة المحفظة سوف تقوم بتوثيق هويتك القومية مع التطبيقات المختلفة.
- خدمة الدفع الإلكتروني Apple Pay سوف تعرض نفقاتك خلال فترة زمنية محددة.
- عرض خرائط جديد في المزيد من الدول منها المملكة العربية السعودية وفلسطين.
- تطبيق Apple TV بات يعرض النتائج والجداول والترتيب وأهم الأحداث في مختلف المسابقات الرياضية وكذلك عرضها على شاشة القفل من خلال ويدجت مخصص، وسيكون هناك قسم رياضاتي My Sports لإضافة المسابقات والفرق المفضلة للمستخدم.
- المزيد من خيارات مشاركة العائلة Family Sharing للرقابة الأبوية: تحديد وقت الاستخدام، الموافقة أو الرفض لمد الوقت، وغير ذلك.
- تطبيق الصور: ميزة iCloud Shared Photo Library لعمل ألبومات مشتركة مع عدد يصل إلى 6 أشخاص، وخيار لرفع الصور للألبوم مباشرة من الكاميرا للألبوم المشترك.
- تطبيق المنزل Home يحتوي على واجهة جديدة أسهل في الاستخدام حيث يجد المستخدم الغرف والمفضلة في التبويب الرئيسي وتصنيفات مختلفة، وويدجت جديد مخصص لشاشة القفل.
- تحديثات جمة لميزة CarPlay لتشغبل المحتوى داخل السيارات.
تحديث watchOS 9
- تحديث جديد لتطبيق التمارين الرياضية Workout مع تضمين أكبر لحساس التسارع والجيروسكوب لعرض مؤشرات أكثر للتمارين وعرض شدة التمارين الرياضية.
- تعليمات صوتية واهتزاز لجعل المستخدم يبدل بين وضعيات التمارين.
- خاصية التبديل التلقائي بين التمارين المختلفة.
- تطبيق اللياقة Fitness بات متوفراً لكافة مستخدمي الايفون.
- تحسين خواص تتبع النوم مع إضافة مراحل النوم المختلفة.
- عرض المدة التي دخل فيها القلب في مرحلة الرفرفة الأذينية AF.
- تنظيم وترتيب الأدوية التي تتناولها بين الايفون والساعة والتنبيه بها.
ماك بوك آير بمعالج M2
- معالج M2 يحتوي على 8 أنوية: 4 أنوية عادية، و 4 عالية الأداء، ويضم نحو 20 مليار ترانسستور بمعمارية 5 نانومتر.
- تم الإعلان عن جهاز ماك بوك آير الجديد بشاشة 13.6 إنش، ومعدل سطوع يصل إلى 500 نقطة، وكاميرا بدقة تصل إلى 1080 بكسل موجودة في نوتش للشاشة، وأداء أفضل بمقدار الضعف في الإضاءة الليلية.
- نفس التصميم النحيف، بدون مروحة تبريد، مع بطارية تدوم حتى 18 ساعة من تشغيل الفيديو.
- يبدأ سعر جهاز ماك بوك آير بمعالج M2 من 1200 دولار أمريكي.
نظام الايباد iPadOS 16
- مزايا مهمة مثل تلك التي تم ذكرها سابقاً مع تحديث iOS 16
- تطبيق طقس جديد مع واجهة جديدة وتفاصيل أكثر.
- خاصية النص المصاحب لمكالمات فيس تايم.
- شريط أدوات قابل للتخصيص.
- التكامل بين نظام الايباد مع قلم ابل ونظام ماك.
- ميزة Stage Manager لإدارة النوافذ المفتوحة وتطبيقات النظام تم تحديثها لتضاهي تطبيقات سطح المكتب.
موعد إطلاق أنظمة التشغيل
التحديثات السابق الحديث عنها iOS 16 و iPadOS 16 و macOS Ventura و watchOS 9 سوف تصدر أولاً بنسخة تجريبية متاحة للمطورين Developer Beta ابتداءً من اليوم بالإضافة إلى مشتركي برنامج ابل التجريبي Apple Beta Program بحلول شهر يوليو، الفترة التجريبية تستمر نحو 3 أشهر تقريباً من أجل تطوير الأداء وإصلاح الأخطاء وإتاحة فرصة أمام المطورين لجعل التطبيقات والألعاب المملوكة لهم متوافقة مع التحديث الجديد. الموعد النهائي لإطلاق التحديثات سوف يكون في شهر سبتمبر القادم.
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