ملخص مؤتمر ابل للمطورين WWDC 2022 – الإعلان عن تحديث iOS 16 و iPadOS 16 والمزيد!

معالج M2 يحتوي على 8 أنوية: 4 أنوية عادية، و 4 عالية الأداء، ويضم نحو 20 مليار ترانسستور بمعمارية 5 نانومتر.

تم الإعلان عن جهاز ماك بوك آير الجديد بشاشة 13.6 إنش، ومعدل سطوع يصل إلى 500 نقطة، وكاميرا بدقة تصل إلى 1080 بكسل موجودة في نوتش للشاشة، وأداء أفضل بمقدار الضعف في الإضاءة الليلية.

نفس التصميم النحيف، بدون مروحة تبريد، مع بطارية تدوم حتى 18 ساعة من تشغيل الفيديو.

يبدأ سعر جهاز ماك بوك آير بمعالج M2 من 1200 دولار أمريكي.

نظام الايباد iPadOS 16

مزايا مهمة مثل تلك التي تم ذكرها سابقاً مع تحديث iOS 16

تطبيق طقس جديد مع واجهة جديدة وتفاصيل أكثر.

خاصية النص المصاحب لمكالمات فيس تايم.

شريط أدوات قابل للتخصيص.

التكامل بين نظام الايباد مع قلم ابل ونظام ماك.

ميزة Stage Manager لإدارة النوافذ المفتوحة وتطبيقات النظام تم تحديثها لتضاهي تطبيقات سطح المكتب.

موعد إطلاق أنظمة التشغيل

التحديثات السابق الحديث عنها iOS 16 و iPadOS 16 و macOS Ventura و watchOS 9 سوف تصدر أولاً بنسخة تجريبية متاحة للمطورين Developer Beta ابتداءً من اليوم بالإضافة إلى مشتركي برنامج ابل التجريبي Apple Beta Program بحلول شهر يوليو، الفترة التجريبية تستمر نحو 3 أشهر تقريباً من أجل تطوير الأداء وإصلاح الأخطاء وإتاحة فرصة أمام المطورين لجعل التطبيقات والألعاب المملوكة لهم متوافقة مع التحديث الجديد. الموعد النهائي لإطلاق التحديثات سوف يكون في شهر سبتمبر القادم.