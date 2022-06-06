واقيات الشمس تهدد الشعاب المرجانية المهددة بالانقراض

حذرت دراسة أمريكية من تأثيرات واقيات الشمس التي يرتديها السائحون الذين يكتشفون الشعاب المرجانية، في الإسراع بزوال هذه النظم البيئية المهددة بالانقراض.

وكشفت الدراسة المنشورة في دورية «ساينس»، وأعدها علماء بجامعة ستانفورد، أن ما يصل إلى 6000 طن من واقي الشمس، أي أكثر من وزن 50 حوتاً أزرق، تتكدس في مناطق الشعاب المرجانية في الولايات المتحدة كل عام، حيث يؤدي “الأوكسي بنزون”، وهو مركب عضوي موجود في عديد من واقيات الشمس، إلى تدمير الشعاب المرجانية.

ويقوم “أوكسي بنزون” بعد امتصاص الضوء فوق البنفسجي، بتبديد الطاقة الضوئية كحرارة، مما يمنع حروق الشمس، بينما يستقبل شقائق النعمان والشعاب المرجانية “الأوكسي بنزون” بطريقة تجعل المادة الناتجة تشكل جذوراً ضارة عند تعرضها لأشعة الشمس، ولهذا تم حظر واقيات الشمس التي تحتوي على هذا المركب في جزر فيرجن الأميركية وهاواي، والدولة الجزرية بالاو، وبونير، وهي بلدية جزرية في هولندا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية