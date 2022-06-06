تركيز ثاني أكسيد في الغلاف الجوي هو الأعلى منذ 4 ملايين سنة

حذر علماء من خطورة ارتفاع نسب غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، والذي يؤدي للاحتباس الحراري، حيث سجل في شهر يونيو الماضي رقماً قياسياً.

وأكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلاً عن علماء في المناخ، أن كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي الآن أعلى مما كانت عليه في عصر ما قبل الصناعة، وبدء حرق النفط والغاز والفحم في أواخر القرن الـ19 بنحو 50%. وهو بذلك الأعلى خلال 4 ملايين سنة على الأقل.

ووصل تركيز الغاز إلى ما يقرب من 421 جزءًا في المليون في مايو، حيث واصلت محطات الطاقة والمركبات والمزارع حول العالم ضخ كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، كما بلغ إجمالي الانبعاثات 36.3 مليار طن في عام 2021، وهو أعلى مستوى في التاريخ.

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