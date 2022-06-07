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أميركي يصطاد سرطان بحر عملاق.. عمره 100 عام

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اصطاد صياد سمك في الولايات المتحدة مؤخرًا سرطان بحر عملاق، وأعرب عن قناعته بأن عمره 100 عام.

وشارك جاكوب نولز لقطات لسرطان البحر العملاق، وقال في المقطع: “من المحتمل جدًا أن يكون هذا أكبر سرطان بحر صادفناه على الإطلاق”.

وحمل الصياد سرطان البحر العملاق أمام الكاميرا ، مبينًا حجمه الضخم.

وأضاف نولز أن السبب الوحيد الذي جعله قادرًا على اصطياد سرطان البحر كان مخالبه الصغيرة.

وأوضح أنه في مرحلة ما من حياته فقد سرطان البحر مخالبه وأعاد تكوين بعض المخالب الجديدة.

وقال: “لذلك للأسف مخالبه لا تتطابق مع جسده، لكن إذا نظرت إلى جسده، فهذا مثير للإعجاب”.

علاوة على ذلك ، كشف نولز أنه صياد من الجيل الرابع في عائلته، مشيرًا إلى أن عمر سرطان البحر الذي اصطاده قد يكون 100 عام.

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قناة 218 الليبية

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