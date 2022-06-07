دراسة تكشف سر بقاء ذكريات الخوف محفورة في أدمغتنا

من المحتمل أن تكون تجربة حدث مخيف أمرًا لن تنساه أبدًا، ولكن لماذا تبقى هذه الذكرى معك عندما يصبح من الصعب بشكل متزايد تذكر الأحداث الأخرى بمرور الوقت؟

قام فريق من علماء الأعصاب من كلية العلوم والهندسة بجامعة تولين وكلية الطب بجامعة تافتس بدراسة تكوين ذكريات الخوف في المحور العاطفي للدماغ، اللوزة الدماغية، وأصبحوا يعتقدون أن لديهم آلية لفهم السر وراء ذلك.

ووجد الباحثون أن الناقل العصبي نورإبينفرين، المعروف أيضًا باسم النورأدرينالين، يسهل معالجة الخوف في الدماغ عن طريق تحفيز مجموعة معينة من الخلايا العصبية المثبطة في اللوزة الدماغية لتوليد نمط متكرر من التفريغ الكهربائي.

وتبين أن هذا النمط المنبعث من النشاط الكهربائي يغير وتيرة تذبذب موجة الدماغ في اللوزة الدماغية من حالة الراحة إلى حالة الإثارة التي تعزز تكوين ذكريات الخوف.

ونُشر البحث مؤخرًا في Nature Communications ، وأشرف على البحث أستاذ خلية تولين والبيولوجيا الجزيئية جيفري تاسكر ، ورئيس كاثرين وهنتر بيرسون في علم الأعصاب ، وطالب الدكتوراه شين فو.

واستخدم تاسكر مثال السطو المسلح، وقال: “إذا تم توقيفك تحت تهديد السلاح، فإن دماغك يفرز مجموعة من الناقل العصبي للضغط العصبي نورإبينفرين، على غرار اندفاع الأدرينالين”.

وأضاف: “هذا يغير نمط التفريغ الكهربائي في دوائر معينة في دماغك العاطفي، متمركزة في اللوزة الدماغية، والتي بدورها تحول الدماغ إلى حالة من الإثارة المتزايدة التي تسهل تكوين الذاكرة، وذاكرة الخوف، وهذه هي العملية نفسها، نعتقد أن هذا ينحرف في اضطراب ما بعد الصدمة ويجعلنا غير قادرين على نسيان التجارب المؤلمة “.

وقاد مختبر تاسكر هذا البحث وتم إجراؤه بالتعاون مع مختبر جوناثان فادوك في تولين ومختبر جيمي ماجواير في تافتس.

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