ابتسم أيها الجنرال.. مسلسل يروي انقلاب «الأسد».. بعيدا عن الرقابة

تحدثت وسائل التواصل الاجتماعي عن مشاركة الممثل السوري مكسيم خليل في مسلسل سوري سيعرض في رمضان العام القادم والذي يحمل اسم أبتسم أيها الجنرال وهو من تأليف الكاتب المعارض سامر رضوان.

والمسلسل سيعتبر مسلسلًا بوليسيًا، يشابه مسلسل الولادة من الخاصرة، وكسر عضم، الذي طرح هذا العام وأثار ردود أفعال واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي

وأضافت المصادر بأن مسلسل أبتسم أيها الجنرال سيشارك فيه نخبة من الممثلين السوريين المعارضين للنظام السوري، منهم يارا صبري وعبد الحيكم قطيفان ومكسيم خليل الذي سيؤدي الأخير شخصية الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.

ورجح متابعين أن يلقى العمل رواجًا كبيراً في حال تم عرضه، لاسيما بأن العمل من كتابة سامر رضوان المعروف بكتابته المتقنة لأعمال من هذا النوع.

وكان قد أعلن الكاتب السوري سامر رضوان عن البدء بكتابة السيناريو لمسلسل أبتسم أيها الجنرال، مؤكدا تعاقده مع شركة أنتاج والتي أكدت له أن لا خطوط حمراء ولا رقابة على العمل، وأضاف الشركة بأنه لن يتم حذف أي فقرة من المسلسل.

وأضاف رضوان على صفحته في فيسبوك، بأن الفكرة قد أثارت الهلع فيه، كيف سيستطيع الكتابة دون حسيب ولا رقيب، دون شرطي تربى في رأسه منذُ 45 عاماً بحسب قوله.

وبحسب التسريبات، فإنّ المسلسل الذي سيعرض في رمضان المقبل سيتحدّث عن فترة حكم حافظ الأسد لسوريا وانقلابه العسكري الذي قاده للحكم عام 1970 والمعروف باسم الحركة التصحيحية، وصولاً للفساد المنتشر في سوريا حتى نهاية التسعينيات.

