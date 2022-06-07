تحديث iOS 16 – المميزات الجديدة، هواتف الايفون المدعومة، وكل ما تود معرفته!

أعلنت ابل رسمياً عن تحديث iOS 16 لهواتف الايفون ضمن فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2022. في هذا التحديث أضافت ابل العديد من المميزات المثيرة سوف نلقي الضوء عليها في هذا المقال.

أبرز مميزات تحديث iOS 16

شاشة القفل .. التغيير الأبرز!

بعد التحديث إلى iOS 16 ستجد التغييرات الجديدة في شاشة القفل ملحوظة، وهي التغييرات الأكبر على الإطلاق في شاشة القفل وفقاً لآبل منذ إصدار نظام iOS حيث بات النظام يتيح خيارات أوسع للتخصيص. وقد جاءت أبرز التغييرات الجديدة كما يلي:

أدوات الويدجت: بات بالإمكان إضافة أدوات ويدجت إلى شاشة القفل في تحديث iOS 16 لعرض الطقس والوقت ونسبة البطارية، كما سيتمكن المطورون من إضافة أدوات ويدجت خاصة بتطبيقاتهم إلى شاشة القفل كما هو الحال في الشاشة الرئيسية.

شاشات قفل متعددة: يمكنك إنشاء العديد من شاشات القفل وتخصيصها على ذوقك بخلفيات وصور وأساليب مختلفة والتبديل بينها كما تريد.

الإشعارات: الآن باتت تظهر على شاشة القفل من الأسفل، وهناك نوع من الإشعارات يُسمى الإشعارات الحية لعرض بيانات محدثة بشكل مستمر مثل توصيل الطلبات ونتائج المباريات والتقدم في التمارين وغيرها.

الآن باتت تظهر على شاشة القفل من الأسفل، وهناك نوع من الإشعارات يُسمى الإشعارات الحية لعرض بيانات محدثة بشكل مستمر مثل توصيل الطلبات ونتائج المباريات والتقدم في التمارين وغيرها. إمكانية تغيير شكل الوقت والتاريخ في شاشة القفل وكذلك اللون.

اقتراحات من النظام لإضافة صور في الخلفية.

إمكانية إضافة مجموعة من الصور كخلفية والتبديل بينها تلقائياً.

إمكانية عرض الطقس وتغيره على مدار اليوم على شاشة القفل، وكذلك الأحوال الفلكية.

التركيز Focus

الربط بين أنماط التركيز وشاشة القفل في تحديث iOS 16 ، إذ يمكن تخصيص شاشة قفل محددة لكل نمط تحدده.

خيارات تخصيص أعمق في أنماط التركيز داخل التطبيقات نفسها: مثلاً عرض رسائل البريد الشخصية فقط، أو عرض تبويبات سفاري الخاصة بالعمل وهذا ينطبق على تطبيقات النظام الأساسية.

إمكانية جدولة أنماط التركيز حتى تعمل في أوقات محددة.

تطبيق الصور

ميزة المكتبة المشتركة iCloud Shared Photo Library في تحديث iOS 16 تتيح عمل ألبومات مشتركة مع عدد يصل إلى 5 أشخاص، وخيار لرفع الصور للألبوم مباشرة من الكاميرا للألبوم المشترك، ويمكن لجميع الأشخاص المشاركة والتعديل والحذف.

تطبيق الرسائل

إمكانية تعديل الرسائل أو التراجع عنها حتى مرور 15 دقيقة بعد الإرسال.

إمكانية استعادة الرسائل المحذوفة حتى بعد مرور 30 يوم على حذفها.

ميزة وضع علامة “غير مقرؤة” على الرسائل للرد عليها لاحقاً.

دمج خاصية مشاركة الشاشة SharePlay في تطبيق الرسائل.

إمكانية مشاركة الملاحظات، والعروض التقديمية، والتذكيرات، وعلامات التبويب في سفاري وغيرها عبر تطبيق الرسائل لبدء التعاون فوراً.

تطبيق البريد

تحسين البحث في تحديث iOS 16: إذ ستجد اقتراحات للبحث عند البدء في كتابة عبارة البحث، وكذلك تصحيح الأخطاء الإملائية في البحث وإيجاد المعاني المشابهة.

إمكانية التراجع عن إرسال الرسالة البريدية في غضون 10 ثوان.

إمكانية تحديد وقت الإرسال (جدولة رسائل البريد).

متصفح سفاري

إمكانية مشاركة مجموعة من التبويبات.

تخصيص مجموعات التبيويبات وتحديد صفحة البداية، مع إمكانية تثبيت تبويب محدد.

مفاتيح المرور Passkeys في iOS 16 هي طريقة جديدة من ابل لتسجيل الدخول للمواقع والخدمات عوضاً عن كلمات المرور التقليدية لمنع الاحتيال وتسريب كلمات المرور.

المشاركة العائلية

التحكم في حسابات الأطفال: من خلال أدوات الإشراف العائلي إذ بالإمكان إنشاء حسابات خاصة بهم، وضبط التفضيلات ومدد الاستخدام، مع إمكانية طلب الأطفال مد المدة وللأبوين الحق في القبول أو الرفض.

نصائح واقتراحات متجددة لتذكيرك ببعض الأمور مثل تعديل الإعدادات عندما يتقدم الأطفال في العمر، أو تفعيل خاصية مشاركة الموقع وغير ذلك لتحسين الرقابة الأبوية. تسهيلات الاستخدام خاصية التعرف على الأبواب ستتيح للنظام اكتشاف الأبواب أمام المستخدم من خلال الكاميرا ووصفها وتحديد المسافة بينه وبينها وآلية فتحها وقراءة العلامات المهمة مثل رقم الغرفة، وتلك ميزة مهمة لفاقدي البصر أو ذوي الإبصار الضعيف. النص المصاحب للأصوات ومكالمات فيس تايم حتى يتمكن فاقدي السمع من معرفة ما يدور أمامهم على الشاشة وسهولة التواصل مع الآخرين.

إمكانية التحكم بساعة ابل بالكامل عبر الايفون سواء عبر الأوامر الصوتية أو خاصية التحكم بالتبديل. خاصية التعرف على الأشياء من خلال الكاميرا، وكذلك الأصوات من خلال الميكروفون لذوي الاحتياجات الخاصة. الخصوصية والأمان ميزة التحقق من الأمان Safety Check في iOS 16 تتيح لمن يتعرض للعنف المنزلي أو الزوجي إعادة ضبط الأذونات أو الصلاحيات التي منحوها للآخرين وإيقافها.

ميزة Live Text

باتت الآن تعمل داخل مقاطع الفيديو أيضاً بجانب الصور ومتصفح سفاري للتعرف على النصوص ونوعها وعمل خيارات سريعة مثل الترجمة والبحث عن المعاني وتحويل العملات وغير ذلك بضغطة زر.

لوحة المفاتيح

قامت ابل بتحسين خاصية الإملاء الصوتي Dictation لتحويل الصوت إلى نص مع التبديل بسلاسة بين لوحة المفاتيح والإملاء الصوتي، وإمكانية وضع علامات الرقيم والإيموجي أثناء الإملاء.

تطبيق Apple TV

تطبيق Apple TV بات يعرض النتائج والجداول والترتيب وأهم الأحداث في مختلف المسابقات الرياضية وكذلك عرضها على شاشة القفل من خلال ويدجت مخصص، وسيكون هناك قسم رياضاتي My Sports لإضافة المسابقات والفرق المفضلة للمستخدم.

كانت هذه أبرز مميزات تحديث iOS 16 وسوف نقوم بإضافة المزيد والمزيد منها ونحدث المقالة بشكل دوري لتناول كافة التغيرات التي أجرتها ابل في هذا التحديث الجديد.

موعد إطلاق تحديث iOS 16

تحديث iOS 16 سوف يصدر أولاً بنسخة تجريبية متاحة للمطورين Developer Beta ثم لاحقاً سوف تصدر النسخة التجريبية العامة Public Beta لمشتركي برنامج ابل التجريبي Apple Beta Program، الفترة التجريبية تستمر نحو 3 أشهر تقريباً قبل أن تصدر النسخة النهائية من التحديث في شهر سبتمبر 2022.

هواتف الايفون المتوافقة مع تحديث iOS 16

للأسف تحديث iOS 16 لن يكون متوفراً على بعض هواتف الايفون مثل ايفون 6s و 6s بلس وكذلك ايفون 7 و ايفون 7 بلس والجيل الأول من هاتف iPhone SE فضلاً عن جهاز الايبود تاتش التي أعلنت ابل عن التوقف عن إنتاجه رسمياً.

تحديث iOS 16 سوف يعمل مع هواتف ايفون 8 و ايفون 8 بلس فما أحدث، وكذلك ايفون SE الجيل الثاني فما أحدث، وإليك القائمة الكاملة لهواتف الايفون المدعومة مرفقة بالصورة.