سامسونج قد تتوقف عن تصنيع شاشات LCD نهائياً!

تشتهر شركة سامسونج بصناعتها لشاشات OLED، ولكنها تطور أيضاً شاشات LCD من أجل هواتفها الاقتصادية ميسورة التكلفة، كما إنها تبيعها للمصنعين الآخرين. الآن، بناءً على تقرير جديد، قد تتوقف الشركة نهائياً عن تصنيع شاشات LCD وتضع كامل تركيزها على تقنيات شاشات OLED.

سامسونج هي واحدة من أبرز الشركات العالمية التي تطور شاشات العرض، جنباً إلى جنب مع شركات أخرى أمثال LG، جميعهم يبتكرون شاشات LCD مثالية.

ولكن خلال السنوات الماضية، أصبحت تقنية OLED أرخص كثيراً، وأصبحت الهواتف التي تحتوي على هذه الشاشات بتكاليف مالية بسيطة يُمكن أن يتحملها مستخدمي الفئة الاقتصادية وأصحاب الدخول المحدودة. فعلى سبيل المثال، بدأت العديد من الشركات استخدام شاشات OLED مع هواتف الفئة المتوسطة منذ عام 2015 تقريباً.

سامسونج تُغلق قسم تطوير شاشات LCD بشكل نهائي

الخبر ليس مُفاجئاً، إذ أفادت العديد من التقارير السابقة أن الشركة الكورية الجنوبية في مسعاها لإغلاق قسم تصنيع شاشات الكريستال السائل خلال وقت قريب. تشير التقارير إلى أن الشركة كانت تخطط لهذا الأمر منذ آواخر عام 2020.

يبدو أن السبب الوحيد الذي كان دافعاً وراء كل هذا التأخير هو نتيجة جائحة فيروس كورونا التي كانت سبباً في تعطيل العديد من الصناعات، ويبدو أنها كانت سبباً أيضاً في تغيير مسار خطة سامسونج خلال العامين الماضيين.

في نفس الوقت، حاولت سامسونج أن تغلق قسم تطوير شاشات LCD في عام 2021، ومع ذلك، فهي لم تتمكن من فعل ذلك. واليوم فقط، وفقاً لتقرير موقع SamMobile فمن المحتمل أن تغلق الشركة قسم تطوير شاشات الكريستال السائل في شهر يونيو الحالي. قد تكون المحاولة الثالثة للشركة هي النهائية وتتمكن بالفعل من تعليق خط إنتاج شاشات LCD وإلى الأبد.

البعض يتساءل ما هو موقف سامسونج من موظفيها العاملين في قسم تطوير شاشات السائل الكريستال، فهل من الممكن أن تتخلص منهم، أم ستستفيد منهم في تطوير تقنيات شاشات QD-OLED الخاصة بها.

إذن، من الوارد جداً أن ينتقل جميع موظفي قسم شاشات LCD إلى قسم شاشات Quantum Dot OLED في المرحلة المقبلة من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية لهذا النوع من الشاشات.

على كل حال، هذا يعني أنه من المحتمل جداً أن تتوقف جميع الشركات المصنعة للهواتف الذكية عن استخدام شاشات LCD في المرحلة القادمة، وتصبح جميع الهواتف بشاشات OLED. هذا لا يعني موت شاشات LCD بالمعنى الحرفي، فإذا كان على الشركات المصنعة استمرارهم باستخدام هذا النوع من الشاشات، فعلى الأقل ينبغي أن يبحثون عن مصانع أخرى خلال سامسونج.