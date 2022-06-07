مهرجان البحرين السينمائي يستعد مبكرا لتدشين نسخته الثانية

أعلنت إدارة مهرجان البحرين السينمائي عن استعدادها المبكر لإقامة الدورة الثانية المزمع انعقادها في شهر أكتوبر المقبل، من خلال فتح باب المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان وتشمل 4 فئات رئيسة، هي الأفلام الروائية القصيرة والأفلام الوثائقية وأفلام التحريك وفئة أفلام الطلبة.

وتمحور إعلان إدارة المهرجان على فتح باب تلقي طلبات المشاركة في المسابقة الرسمية، خلال الفترة من 9 يونيو وحتى 31 من شهر أغسطس المقبل، حول فتح المجال أمام صناع الأفلام والمنتجين البحرينيين والعرب، من هواة ومحترفين، وإتاحة إمكانية المشاركة في الدورة الثانية من المهرجان التي يتوقع أن تحظى بإقبال لافت.

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن المشاركة مفتوحة أمام جميع الأعمال السينمائية المنتجة بعد شهر يناير 2022، والتي لم يسبق عرضها سينمائيًا أو تلفزيونيًا أو عبر المنصات الرقمية.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولى من مهرجان البحرين السينمائي قد شهدت مشاركة وعرض أكثر من 400 فيلم قصير من جميع أنحاء العالم العربي، وتم إعلان نتائجها في أبريل 2021 وتولت عملية تحكيم مسابقتها لجان تحكيم ضمت فنانين ومخرجين عرب وخليجيين، على رأسهم الفنانة المصرية ليلى علوي، والفنان السعودي إبراهيم الحساوي. و مختصون في مجال السينما.

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