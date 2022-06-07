آبل تتيح لمستخدميها ميزات ذكاء وتواصل جديدة

أعلنت شركة آبل عن تفاصيل نظام iOS 16 الذي سيضم حزمة من الميزات الجديدة والمتوقع إطلاقها كتحديث مجاني خريف هذا العام لمستخدمي آيفون 8 وما بعده.

سيمكن النظام الجديد المستخدمين من التحكم بالعديد من المهام مثل تخصيص شاشة القفل والاحتفاظ بصور العائلة في مكتبة صور iCloud مشتركة ومنفصلة بالإضافة إلى إمكانية تحرير أو استرداد الرسائل المرسلة، وجدولة رسائل البريد الإلكتروني، مع تحسينات ميزة النص الحي وميزة البحث العام المرئي.

وأشار كريغ فيديريغي، نائب الرئيس الأول لإدارة هندسة البرمجيات في شركة آبل؛ إلى أهمية هذه التطورات فنظام iOS 16 حسب وصفه يعد إصدارًا كبيرًا بتحديثاته الجديدة التي ستنجز تغييرا في تجربة المستخدمين مع هواتف آيفون.

وخلص فيديريغي إلى القول: “لقد أعدنا تصور الشكل الذي تبدو به شاشة القفل وعملها مع ميزات جديدة ومثيرة مما يجعلها أكثر تخصيصا وفائدة، وقدمنا مكتبة صور iCloud المشتركة للعائلات، وتسهيل التواصل من خلال الإمكانيات الجديدة في تطبيقيْ الرسائل والبريد، واستفدنا من التكنولوجيا الذكية المحسنة في تحديثات ميزة النص الحي وميزة البحث العام المرئي”.

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