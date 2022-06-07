جوني ديب يتجه إلى تيك توك محققا رقما قياسيا

لم تمضِ 7 أيام على فوز النجم الأميركي جوني ديب في محاكمة التشهير الذي اتهمته به طليقته أمبر هيرد، حتى قرر فتح حساب على تطبيق تيك توك، ليحقق أكثر من 1,6 مليون متابع حتى مساء الاثنين.

كتب جوني في سيرته الذاتية عبارة “مسرحي من حين لآخر” ولم يتابع أي شخص آخر، ولم يعجب بأي منشور على الحساب، مع ذلك حقق هذا الرقم القياسي بالنسبة لمدة زمنية وجيزة.

ودون جوني ديب، في وقت سابق، على حساباته في فيس بوك وانستغرام: “أعادت لي هيئة المحلفين حقي، كان الهدف من رفع هذه القضية هو الكشف عن الحقيقة، بصرف النظر عن النتيجة”.

تجدر الإشارة إلى أن انضمام ديب إلى تيك توك يأتي بعد أن تلقى دعمًا قويًا من المستخدمين، حيث حصل وسم جوني ديب، على أكثر من 33,5 مليار مشاهدة، فيما حصل وسم العدالة لجوني ديب على 20,2 مليار مشاهدة.

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