باحثون أميركيون يبتكرون مسبارا لتشخيص وعلاج الاكتئاب وباركنسون

أعلن فريق من الباحثين في الولايات المتحدة عن ابتكار مسبار مرن يمكنه المرور عبر أنسجة المخ من أجل قياس مستويات المواد الكيميائية.

أطلق الفريق البحثي من جامعة ستانفورد على المسبار اسم “نيورو سترينغ” ونشر نتائج الدراسة في الدورية العلمية “نيتشر” المتخصصة في الأبحاث العلمية، وأكد أن الكثير من التطبيقات ستكون للمسبار في مجالات علاج الاكتئاب والشلل الرعاش وبعض أمراض الأمعاء.

وأفاد الباحث “جين تشينغ لي” الذي شارك في تطوير المسبار أن “الغالبية العظمى من الباحثين يحاولون فهم المخ البشري عن طريق قراءة وتسجيل إشاراته الكهربائية وأن الإشارات الكيميائية تنطوي أيضًا على دور مهم في عمليات الاتصال التي تتم داخل المخ، وترتبط بشكل مباشر ببعض الأمراض”.

يشار إلى أنه بإمكان المسبار الجديد أيضًا قياس مستويات مادتي “دوبامين” و”سيرتونين” وهما مادتان كيميائيتان تستخدمان لتوصيل الإشارات الكهربائية عبر الخلايا العصبية.

وذكر الفريق البحثي أن المسبار، المصنوع من مادة الجرافين الكربونية، ليس جاهزًا حتى الآن لاستخدامه في المجالات الطبية السريرية لأنه متصل بأسلاك وكابلات لنقل الإشارات الكهربائية، ومن الضروري تطوير نسخة تعمل لاسلكيًا؛ من أجل إتاحة إمكانية استخدامه بالنسبة للمرضى.

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